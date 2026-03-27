Один из кандидатов выбыл из борьбы за пост генсека ООН

Бывший спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба выбыла из числа претендентов на пост генсека всемирной организации, поскольку Мальдивы отозвали ее кандидатуру. Об этом сообщила представитель офиса председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз, передает РИА Новости.

Мальдивы уже уведомили всемирную организацию о данном решении.

«В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 79/237 кандидатура госпожи Гамбы будет считаться автоматически отозванной с 25 марта 2026 года», — заявила Коллинз.

До этого сообщалось, что следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина.

В настоящее время претендентами на пост генсека являются генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший президент Чили Мишель Бачелет и экс-глава Сенегала Маки Саль. В конце апреля Генассамблея начнет проводить заседания с кандидатами. Процесс непосредственного выбора генсека запланирован на конец июля 2026 года.

Генеральный секретарь ООН назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности всемирной организации. Он предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков для одного человека, однако до сих пор никто не занимал пост генсека более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержит кандидатуру нового генсека ООН с западным гражданством.