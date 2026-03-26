АТ: Евросоюз и НАТО встали на сторону Украины в войне против Венгрии и Словакии

Своими нападками на Венгрию и Словакию Украина разоблачила лицемерие Запада. Об этом пишет американское издание American Thinker (АТ).

В статье подчеркивается, что Украина развязала экономическую и энергетическую войну против Венгрии и Словакии, несмотря на то, что обе страны являются членами ЕС и НАТО, а Украина нет.

«Они — члены ЕС и НАТО. Украина — не входит ни в одно из двух объединений. Но оба они все равно на стороне Украины. Создается впечатление, что «союзы» и «альянсы» — пустой звук», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает слабую реакцию европейских чиновников на действия президента Украины Владимира Зеленского и напоминает, что европейские лидеры пообещали покрывать бюджетные потребности Украины в течение примерно двух лет.

26 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинское руководство в попытках повлиять на результаты выборов в Венгрии. Глава правительства обратился непосредственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно отозвать своих агентов с территории республики. Орбан подчеркнул необходимость соблюдения суверенитета и уважения воли венгерских избирателей.

Ранее Зеленского уличили в желании прийти к власти в Венгрии.