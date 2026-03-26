Эксперт назвал возможные последствия перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива

Энергетик Юшков: перекрытие Баб-эль-Мандебского усилит разрыв глобального рынка
Перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива усложнит поставки товаров из Европы в Азию и обратно, усилив тенденции к разрыву глобального рынка. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Если говорить о нефти, то через пролив проходили довольно большие объемы. Так, маршрут поставок из стран Персидского залива в Европу выглядел следующим образом: через Ормузский пролив, затем Баб-эль-Мандебский пролив, Красное море и Суэцкий канал», — отметил специалист.

Он добавил, что маршрут через Красное море имеет альтернативный проход через мыс Доброй Надежды (вокруг Африки). Однако это приведет к дополнительным логистическим издержкам, которые будут заложены в стоимость, в том числе СПГ и нефти.

Как сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, Тегеран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае высадки на территории Исламской республики наземных войск США.

Источник также отметил, что если США захотят предпринять «какие-либо действия» на суше или на иранских островах, а также если Штаты попытаются нанести Ирану урон с помощью сил военно-морского флота, то Тегеран откроет для противника «другие фронты в качестве сюрприза», чтобы удвоить его затраты.

Ранее хуситы опровергли информацию о поддержке Ирана.

 
