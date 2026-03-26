«Четкой позиции нет»: востоковед о целях Трампа на Ближнем Востоке

Graeme Sloan / Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США не имеет четкой позиции по Ирану. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, востоковед Дмитрий Бридже. У американского лидера, как считает эксперт, нет четкого представления по многим вопросам.

«На него влияет и израильское лобби в США, и представители Республиканской партии, именно те, которые лоббировали войну в Афганистане и в Ираке. И, конечно же, во многом эта позиция может в любую минуту поменяться как в сторону переговоров, так и наоборот», — сказал Бридже.

Однако если Иран будет дальше атаковать страны Персидского залива, они могут вступить в боевые действия против Тегерана, добавил он.

Наземная операция США в Иране может начаться уже в ближайшие дни, заявил журналист WSJ Алекс Уорд. Вашингтон рассматривает захват одного или нескольких островов у южного побережья страны, в том числе «нефтяного сердца» Исламской Республики — Харка, сообщили СМИ. Для этого Пентагон уже перебросил в регион дополнительные силы. По данным CNN, Тегеран уже начал расставлять «ловушки» и направил дополнительные войска на Харк для отражения вторжения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Германии раскритиковал войну Трампа в Иране.

 
