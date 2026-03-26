Дмитриев: РФ и США продолжают обсуждать проекты по экономике, это раздражает ЕС

Россия и США продолжают обсуждать проекты по экономике, это вызывает бешенство у стран Европейского союза и Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, многие американские компании начали понимать, что потеряли огромные суммы, покинув российский рынок. Речь идет о более чем $300 млрд, уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что многие компании сегодня регистрируют свои торговые марки, чтобы вернуться на российский рынок.

Кроме того, Российская Федерация и Соединенные Штаты обсуждают многие масштабные проекты. Это вызывает «ненависть и гнев от врагов мира», от стран Европейского союза, Великобритании, Украины, которые пытаются сорвать любой экономический диалог с Россией, «которые в бешенстве», рассказал Дмитриев.

Эти страны, как утверждает спецпредставитель российского лидера, не понимают, почему Соединенные Штаты не вводят еще более мощные санкции в отношении РФ, о которых они просили уже больше года.

Ранее Россия утверждала, что её энергетика критически важна для выживания мирового сообщества.