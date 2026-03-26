Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава РФПИ рассказал о «бешенстве» ЕС и Украины из-за сотрудничества РФ и США

Дмитриев: РФ и США продолжают обсуждать проекты по экономике, это раздражает ЕС
Александр Вильф/РИА Новости

Россия и США продолжают обсуждать проекты по экономике, это вызывает бешенство у стран Европейского союза и Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По его словам, многие американские компании начали понимать, что потеряли огромные суммы, покинув российский рынок. Речь идет о более чем $300 млрд, уточнил Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что многие компании сегодня регистрируют свои торговые марки, чтобы вернуться на российский рынок.

Кроме того, Российская Федерация и Соединенные Штаты обсуждают многие масштабные проекты. Это вызывает «ненависть и гнев от врагов мира», от стран Европейского союза, Великобритании, Украины, которые пытаются сорвать любой экономический диалог с Россией, «которые в бешенстве», рассказал Дмитриев.

Эти страны, как утверждает спецпредставитель российского лидера, не понимают, почему Соединенные Штаты не вводят еще более мощные санкции в отношении РФ, о которых они просили уже больше года.

Ранее Россия утверждала, что её энергетика критически важна для выживания мирового сообщества.

 
Теперь вы знаете
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!