Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп не поддержал одну идею Нетаньяху в отношении граждан Ирана

Axios: Трамп отверг идею Нетаньяху по подстрекательству иранцев к протестам
Thaier Al-Sudani/Reuters

Президент США Дональд Трамп отверг идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по подстрекательству иранского населения на протесты против действующей власти, поскольку те с большой долей вероятности будут «расстреляны». Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

«Какого черта мы должны призывать людей выходить на улицы, если их все равно расстреляют?», — ответил Трамп на предложение Нетаньяху.

Как пишет портал, США и Израиль согласны по большинству целей войны, но их взгляды расходятся по вопросу смены режима в Иране. Стороны не смогли сойтись в вопросе, какой уровень «хаоса и кровопролития» допустим при попытке смены власти.

В материале также отмечается, что в начале войны Трамп заявлял, что у иранского народа будет шанс взять власть в свои руки после окончания боевых действий США, однако позже этот тезис ушел из его риторики.

До этого газета The New York Times писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил президента США Дональда Трампа в том, что крах иранских властей является реалистичной целью.

Ранее в США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!