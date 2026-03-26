В конгрессе США заявили, что Трамп «не начинал войну» в Иране

Kevin Lamarque/Reuters

Сенатор-республиканец Джон Кеннеди заявил, что президент США Дональд Трамп не начинал войну в Иране, а «пытался ее предотвратить». Его слова приводит телеканал Fox News Business.

«Вот почему мы вмешались в ситуацию в Иране: у нас не было выбора. Президент не начинал войну, он пытался ее предотвратить. Иран, по сути, заявил: «Мы производим от 200 до 600 ракет в месяц, и мы собираемся накопить столько ракет, что, когда мы возобновим нашу ядерную программу, если вы попытаетесь что-либо предпринять, мы уничтожим весь Ближний Восток, и мы нанесем удар по Лондону, Парижу и Берлину», — заявил Кеннеди.

По его словам, в связи с этим Трамп должен был вмешаться. Цели США – уничтожить как можно больше заводов по производству ракет и беспилотников, инфраструктуру КСИР, военно-морской флот и военно-воздушные силы, сообщил сенатор.

Иранский телеканал Press TV сообщал, что Тегеран отклонил предложение США по завершению конфликта и выдвинул свои требования. Газета The Wall Street Journal сообщала, что требования Ирана подразумевают в том числе закрытие всех американских баз в странах Персидского залива, сохранение иранской ядерной программы, выплаты компенсаций за удары, а также установления нового порядка в Ормузском проливе.

Ранее в США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном.

 
