В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в террористической деятельности

В Кувейте задержаны шесть человек, которых правоохранительные службы подозревают в покушении на руководителей страны. Об этом МВД Кувейта сообщило на своей странице в социальной сети X.

В заявлении говорится, что благодаря тщательному наблюдению был предотвращен террористический заговор и задержаны террористы — пять граждан Кувейта и один иностранец, лишенный гражданства.

Кроме того, установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, которые сейчас находятся на свободе за границей. В их числе двое иранцев и двое граждан Ливана, имеющие связь с шиитской группировкой «Хезболла».

Подозреваемые признались в шпионаже и участии в террористической организации, подготовке покушений на видных деятелей и лидеров государства, в прохождении углубленной военной подготовки за границей.

25 марта представитель министерства обороны Кувейта заявил, что причиной пожара в топливном резервуаре на территории международного аэропорта столицы страны стал удар двух беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

Ранее Иран пригрозил захватом территорий соседних стран.