Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Кувейте задержали шесть человек по подозрению в террористической деятельности

МВД Кувейта: задержаны террористы, готовившие покушение на лидеров страны
Global Look Press

В Кувейте задержаны шесть человек, которых правоохранительные службы подозревают в покушении на руководителей страны. Об этом МВД Кувейта сообщило на своей странице в социальной сети X.

В заявлении говорится, что благодаря тщательному наблюдению был предотвращен террористический заговор и задержаны террористы — пять граждан Кувейта и один иностранец, лишенный гражданства.

Кроме того, установлены личности еще четырнадцати подозреваемых, которые сейчас находятся на свободе за границей. В их числе двое иранцев и двое граждан Ливана, имеющие связь с шиитской группировкой «Хезболла».

Подозреваемые признались в шпионаже и участии в террористической организации, подготовке покушений на видных деятелей и лидеров государства, в прохождении углубленной военной подготовки за границей.

25 марта представитель министерства обороны Кувейта заявил, что причиной пожара в топливном резервуаре на территории международного аэропорта столицы страны стал удар двух беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

Ранее Иран пригрозил захватом территорий соседних стран.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
