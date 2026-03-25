В Словакии арестовали гражданку США, ее обвиняют в поджоге предприятия в Чехии

Суд в Словакии направил в предварительное заключение гражданку США, ее обвиняют в поджоге на территории предприятия LPP Holding в Чехии. Об этом сообщает RSI.

Отмечается, что на данном предприятии производят военную продукцию, в том числе дроны для Украины. Другие двое подозреваемых были сразу арестованы в Чехии и заключены под стражу.

Устроившие пожар обвиняются по уголовным статьям «Террористическое нападение» и «Участие в террористической организации». LPP Holding оценивает полученный ущерб в десятки миллионов долларов.

До этого генеральный директор украинской компании Archer Александр Яременко сообщил, что в Чехии неизвестные подожгли завод, который выпускал тепловизионные приборы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным издания Ceske Noviny, в результате пожара полностью выгорел складской корпус, огонь также перекинулся на соседнее административное здание.

В свою очередь подполковник запаса ФСБ Андрей Попов отметил, что украинская инфраструктура в Европе больше не воспринимается как безопасная. Напротив, она становится точкой притяжения для радикальный группировок.

