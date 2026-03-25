Зеленский назначил глав департаментов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новых руководителей департаментов контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным указам на официальном сайте президента, Сергея Гуньковского назначили начальником департамента контрразведки, а Виктора Заца — начальником департамента военной контрразведки СБУ.

Эти должности оставались вакантными почти три месяца. Ранее их занимали Андрей Тупиков и Александр Дубровин соответственно, однако Зеленский подписал указы об их увольнении 6 января.

До этого сообщалось, что Зеленский принял решение назначить основателя и первого командира националистического подразделения «Азов» (признанного террористическим и экстремистским, запрещенного в России) Андрея Билецкого на пост главнокомандующего вооруженными силами страны. По словам украинского блогера Андрея Шария, это решение было озвучено Зеленским в его офисе и воспринимается им совершенно серьезно.

Ранее Зеленский уволил начальника СБУ в Житомирской области из-за подозрений в коррупции.