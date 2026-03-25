Идея Лондона создать коалицию по Ормузскому проливу слабореализуема. У Запада нет плана плана «Б» по выходу из конфликта на Ближнем Востоке, а заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера вызывают скепсис даже у союзников. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Согласно опросу Ipsos, Стармер — самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», — отметил эксперт.

Более того, Запад не в состоянии открыть Ормузский пролив силовым путем. Иран создал мощную военную инфраструктуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию и ракетные системы, добавил он.

Как пишут западные СМИ, более 30 государств подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты торгового маршрута, проходящего через Ормузский пролив. Возглавят инициативу Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Комментируя эту новость, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что, учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными неудачами, цены на нефть могут достигнуть $200.

