Эксперт допустил, что американских ученых ликвидируют спецслужбы других стран

David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Таинственное исчезновение американских ученых из оборонной сферы может быть связано с работой спецслужб третьих стран. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Он отметил, что в настоящее время мировые державы усиленно работают над созданием передовых ракетных двигателей, которые позволят осваивать космос в гораздо более крупных масштабах, чем сейчас. США, по его словам, хотят стать первыми, кто выйдет с такими разработками на космическую арену, однако не всех это устраивает.

«Учитывая то, что спецслужбы Великобритании, США, Израиля давно уже практикуют ликвидацию ученых перспективных направлений, прежде всего, что касается атомщиков, то есть каких-либо моральных ограничений у спецслужб и прокси-сил Ирана я сейчас не вижу. Соответственно, вот эти совпадения, возможно, не являются совпадениями, а планомерной работой», — сказал Попов.

По данным ирландского журналиста Чея Боуза, специалисты начали пропадать с середины 2025 года. Все они работали в одной области: «Передовые аэрокосмические двигатели, физика плазмы, термоядерный синтез, ракетные технологии». В частности, обозреватель напомнил о бесследном исчезновении аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы в июне прошлого года. Он обратил внимание, что ее тело так и не нашли. Также в марте 2026-го пропал генерал-майор военно-воздушных сил США в отставке Уильям Нил Маккасланд, который занимался изучением НЛО.

Ранее политолог заявил, что ученые в США исчезают из-за конкуренции отраслей.

 
