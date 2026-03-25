В Кремле заявили о способности Турции предостеречь Украину от необдуманных действий

Турция в состоянии использовать свое влияние на Украину, чтобы предостеречь ее от безрассудных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, о планах России обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать турецкую инфраструктуру.

По словам представителя Кремля, Москва находится в постоянном контакте с турецкой стороной по данному вопросу. Вся информация о ситуации доведена до Турции.

«Мы убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на Киев, чтобы предостеречь его от таких безрассудных действий», — отметил он.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее в Венгрии предупредили о последствиях атаки на «Турецкий поток».

 
