В Чехии заявили, что США сместили фокус с Украины на Иран

Lidovky: США более не обращают внимания на Украину на фоне войны с Ираном

Соединенные Штаты сместили фокус внимания с Украины на Иран. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В статье утверждается, что эксперты по безопасности с самого начала конфликта предупреждали о том, что «Украина пострадает от происходящих на Ближнем Востоке событий.

Автор материала подчеркнул, что даже попытки Киева посодействовать США в рамках защиты от иранских беспилотников не спасут Украину — Вашингтон не передаст ей новую партию ракет для комплекса Patriot.

Напомним, мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. О паузе в диалоге и поиске формата — в материале «Газеты.Ru».

