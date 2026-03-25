Великобритания продолжает оснащать Украину оружием, чтобы не допустить прекращения конфликта в стране. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

К этому же дипломат отнес совместные программы по производству беспилотников и дальнобойных ракет на территории Британии, подготовку там же украинских военнослужащих, присутствие на Украине британских военных медиков, мастерских и специалистов по ремонту военной техники.

По мнению Келина, ничто не свидетельствует о желании британского правительства положить конец украинскому конфликту.

Посол также обрушился с критикой на так называемые мирные инициативы Британии, выразив серьезные сомнения в искренности заявлений местных чиновников на этот счет. Келин считает, что эти призывы заключить так называемый «справедливый и прочный мир» являются не более чем игрой на публику.

Москва не получала от Лондона сигналов о готовности что-то конструктивно обсуждать, но российская сторона их не ждет, поскольку британские власти вряд ли смогут удивить принципиально новым подходом к украинскому вопросу, добавил дипломат.

Ранее посол Келин предупредил Британию о «самых печальных последствиях» за помощь Украине.