В России заявили о госперевороте в Иране

В Иране произошел «мягкий» госпереворот после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) после начала войны с США смог сосредоточить в своих руках практически все рычаги управления государством. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«В Иране после убийства верховного лидера Али Хаменеи произошел такой мягкий ксировский переворот, то есть они взяли рычаги высшей власти, а верховный лидер – это верховный главнокомандующий, глава республики и духовный лидер. То есть они взяли все под свой контроль, под свое управление, практически все рычаги власти. До этого, конечно, КСИР был очень влиятелен и в экономическом, и в политическом плане, и в военном, но сейчас они взяли власть в свои руки руки. От имени верховного лидера Моджтабы Хаменеи, вне зависимости от того, жив он или болен, они, собственно, и проводят такую политику», — отметил историк.

При этом Сажин указал на то, что в рамках властных структур Ирана нет единой позиции по вопросу отношений с США в рамках конфликта. Часть военно-политической элиты в Тегеране настроена на диалог со Штатами, поэтому определенные «неофициальные диалоги», по мнению востоковеда, между США и Ираном, конечно, идут.

«Есть группы, в том числе и в государственном аппарате, и в министерствах, которые выступают за диалог, с одной стороны, а с другой стороны, другие люди выступают за усиление мести, за все, что совершили американцы и израильтяне», — заметил специалист.

Сажин также не исключил, что начавшийся диалог между США и Ираном Тегеран использует в своих интересах, чтобы наладить военно-политическое и экономическое управление страной в условиях затянувшегося вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

24 марта, по информации израильского портала Ynet, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.