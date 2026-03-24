В Госдуме рассказали, кто должен принимать решение об аборте

Спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что женщина должна сама принимать решение об аборте, принимая во внимание собственную ситуацию. Обэтом сообщает РИА Новости.

Володин назвал тему абортов «очень ответственной».

«Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она — посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», — отметил Володин.

11 марта издание Ura.ru со ссылкой на региональный минздрав писало, что за последние пять лет в Свердловской области количество абортов сократилось почти вдвое — с 23 тысяч до 13 тысяч в год.

По данным ведомства, показатель абортов на тысячу женщин фертильного возраста снизился с 23,1 до 15,1, а на 100 родов — с 55,8 до 42. Важную роль, в том числе, сыграли новые подходы к доабортному консультированию: если в 2020 году после беседы со специалистами беременность решали сохранить лишь 8,2% женщин, то к 2025 году этот показатель вырос до 19%, рассказали в минздраве.

Ранее в Госдуме нашли способ увеличить в России количество яслей.

 
