Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема написал в своем аккаунте в соцсети X, что страны Евросоюза демонстрируют двойные стандарты, отказываясь от российских энергоносителей.

По его словам, европейские страны продолжают следовать провальной стратегии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году.

«Мы прекратили закупать ее (энергию. — «Газета.Ru») у России, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем ее по более высокой цене у США, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана... Это так называемые двойные стандарты Запада... В конечном итоге, такими темпами Европа станет третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество продолжит расти и процветать», — отметил Мема.

Он добавил, что европейские страны выступают против предложения России стабилизировать рынки, «вновь обеспечив Европу дешевой энергией и стремясь к диалогу».

23 марта заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Индия активно рассматривает возможность увеличить закупки энергетических ресурсов из России.

По словам дипломата, не только Индия, но и многие другие страны раздумывают о том, чтобы увеличить закупки российских энергоресурсов, как нефти, так и газа.

Ранее Дмитриев рассказал о месте ЕС в очереди за российскими энергоносителями.