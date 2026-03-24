В Госдуме ответили на вопрос об ударе по резиденции Зеленского

Депутат Колесник не исключил удар по резиденции Зеленского, когда он там будет
ВС России могут нанести удар по резиденции украинского лидера Владимира Зеленского тогда, когда он там будет находиться. Соответствующее решение является прерогативой российского высшего командования. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он прокомментировал сообщение военного эксперта Андрея Марочко о том, что ВСУ перебрасывают силы под Киев для защиты резиденции Зеленского.

«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны, которые нам давно известны. Когда там [в резиденции] Зеленский будет, тогда и ударим <...> Это высшее командование решит. Когда надо, тогда и нанесем [удар]», — подчеркнул парламентарий.

По словам Колесника, Зеленский часто «мотается по Европе» и готовит в этих странах себе резиденции для проживания.

«Так что искать его в своей резиденции – это такой дохлый номер (имеется в виду на Украине). Надо его по Европе где-то выискивать», — сказал депутат.

24 марта военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебросили часть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) из Харьковской области в Киевскую для усиления обороны резиденции Зеленского, боящегося своей ликвидации.

Ранее военный эксперт сообщил об отступлении ВСУ из-под Часова Яра.

 
