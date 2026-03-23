Политолог оценил риск гуманитарной катастрофы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может обернуться гуманитарной катастрофой, в первую очередь, для африканских стран. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Здесь имеются в виду гуманитарные грузы, которые шли через Ормузский пролив в страны Африки. Трудно сказать, о каких объемах идет речь, но то, что эти объемы значительны, не вызывает сомнений. Они включают в себя и продовольствие, и медикаменты, и питьевую воду, и многое другое, в чем нуждаются люди на Африканском континенте», — сказал эксперт.

Ситуация осложняется тем, что альтернатив Ормузскому проливу для африканских государств практически нет, добавил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Трамп ответил на вопрос, когда разблокируют Ормузский пролив.