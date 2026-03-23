Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог оценил риск гуманитарной катастрофы из-за конфликта на Ближнем Востоке

Vahid Salemi/AP

Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке может обернуться гуманитарной катастрофой, в первую очередь, для африканских стран. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказал политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Здесь имеются в виду гуманитарные грузы, которые шли через Ормузский пролив в страны Африки. Трудно сказать, о каких объемах идет речь, но то, что эти объемы значительны, не вызывает сомнений. Они включают в себя и продовольствие, и медикаменты, и питьевую воду, и многое другое, в чем нуждаются люди на Африканском континенте», — сказал эксперт.

Ситуация осложняется тем, что альтернатив Ормузскому проливу для африканских государств практически нет, добавил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Трамп ответил на вопрос, когда разблокируют Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!