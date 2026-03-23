Зеленский сообщил о разговоре с президентом Мозамбика Шапой

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапой возможность поставок газа.

«Обсудили возможность поставок газа на Украину и возможности противодействия вызовам безопасности <...> Украина заинтересована в дополнительных поставках энергоресурсов. Мозамбик заинтересован в нашем опыте и технологиях для укрепления внутренней безопасности и защиты людей от террора», — написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы также затрагивались вопросы сотрудничества Киева и Мапуту в сферах продовольственной безопасности и цифровизации. Украинский лидер добавил, что они с Шапой договорились о продолжении совместной работы их команд.

21 марта депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предупредил, что власти страны могут не успеть закупить необходимое оборудование для ремонта объектов энергетической инфраструктуры до наступления зимы. Как отметил парламентарий, главная сложность заключается в низких темпах производства оборудования европейскими компаниями, с которыми у Киева уже заключены контракты.

Ранее на Украине захотели укрепить энергетическую систему с помощью Румынии.