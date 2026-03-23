Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Армении предрекли войну в случае поражения Пашиняна

Глава МИД Армении Мирзоян: поражение Пашиняна приведет к войне с соседями
Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Поражение действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах приведет к войне с соседями. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает Armenpress.

По словам министра, идеология некоторых представителей оппозиции заключается в наличии территориальных проблем почти со всеми соседними странами.

«Очевидно, что если люди с таким мышлением придут к власти, то немедленно возникнет проблема с соседями», — сказал он.

При этом Мирзоян отверг слова журналиста об ответственности нынешней власти за произошедший конфликт с Азербайджаном, указав, что война стала результатом ошибочной политики на протяжении 30 лет.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

18 августа 2025 года Никол Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

Ранее Пашинян обвинил оппозицию в стремлении развязать войну.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!