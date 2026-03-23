Армении предрекли войну в случае поражения Пашиняна

Поражение действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах приведет к войне с соседями. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает Armenpress.

По словам министра, идеология некоторых представителей оппозиции заключается в наличии территориальных проблем почти со всеми соседними странами.

«Очевидно, что если люди с таким мышлением придут к власти, то немедленно возникнет проблема с соседями», — сказал он.

При этом Мирзоян отверг слова журналиста об ответственности нынешней власти за произошедший конфликт с Азербайджаном, указав, что война стала результатом ошибочной политики на протяжении 30 лет.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.

18 августа 2025 года Никол Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

Ранее Пашинян обвинил оппозицию в стремлении развязать войну.