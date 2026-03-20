Лукашенко анонсировал возвращение литовских фур

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что до понедельника намерен принять решение по фурам с литовской регистрацией. Его слова приводит агентство БелТа.

«Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные», — сказал он.

Лукашенко добавил, что с понедельника Белоруссия начнет возврат фур, находящихся на территории страны.

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее в Литве заявили о многомиллионных убытках из-за застрявших грузовиков в Белоруссии.