«Тот самый язык глупости»: Захарова ответила на оскорбления украинского омбудсмена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла проявлением «нацизма и глупости» оскорбительное высказывание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о русском языке. Своей точкой зрения дипломат поделилась с РИА Новости.

«С одной стороны, это то, что в мировой истории, практике получило названия от расизма до нацизма и неонацизма», — отметила Захарова.

С другой стороны, продолжила она, это является тем самым «языком глупости», который на каком бы языке не говорил, скрыть нельзя.

До этого Ивановская в эфире украинского «Пятого канала» заявила, что русский язык подавляет украинский даже на западе страны. В качестве примера она привела ситуацию во Львове: когда туда переезжают русскоязычные дети, то в процессе общения с ними львовские школьники начинают говорить по-русски, при этом обратного результата не происходит.

Ивановская отметила, что русский язык ассоциируется у нее с «наглостью» и назвала его «языком силы». Она призвала нейролингвистов изучить структуру русского языка, поскольку украинцы «слишком легко его усваивают».

Ранее Зеленский во время пресс-конференции перешел на русский язык.