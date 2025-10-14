Трамп признался, что некоторые европейские лидеры ему «вообще не нравятся»

Трамп заявил, что есть пара лидеров в Европе, которые ему вообще не нравятся

Президент США Дональд Трамп на саммите по Газе в Египте признался, что в Европе есть некоторые лидеры, которые «не нравятся» ему. Слова американского лидера приводит газета Daily Mail.

«У меня есть пара человек, которые мне не нравятся, но я не скажу, кто именно. Есть несколько, которые мне вообще не нравятся, но вы никогда не узнаете, кто они. Может быть, узнаете», — подчеркнул он.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством глав США и Египта стартовал саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

Ранее Трамп охарактеризовал мирную сделку по Газе как «самую сложную».