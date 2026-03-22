В Китае оценили жесткий ответ России на провокацию Японии

Sohu: Россия вступилась за Китай после провокации Японии у архипелага Дяоюйдао
Журналисты китайского издания Sohu оценили реакцию России на провокационные действия Японии в отношении КНР. Пересказ статьи приводит «АБН24».

По словам авторов материала, несколько дней назад японское рыболовецкое судно подошло к архипелагу Дяоюйдао. В ситуацию вмешалась береговая охрана. Кроме того, «в игру вступила Россия», которая подняла в небо свои истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» для патрулирования Японского моря.

Обозреватели считают, что это была провокация со стороны Японии на фоне встречи японского премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США в Белом доме. Однако, как отметили в Sohu, японцы не ожидали вмешательства России.

«Россия повела себя жестко <…> Этот шаг был расценен как ответ на провокации Токио», — говорится в статье.

Журналисты Sohu напомнили, что архипелаг Дяоюйдао является предметом территориального спора между КНР и Японией. Авторы статьи указали, что Токио намеренно пошло на обострение конфликта, чтобы перед встречей с американским лидером продемонстрировать готовность оказывать давление на Китай.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о полете МиГ-31 с ракетами «Кинжал» над Японским морем.

 
