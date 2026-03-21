Дальновидность президента России Владимира Путина выводит страну на позиции передовой державы. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Таким образом парламентарий прокомментировал статью AntiDiplomatico (AD) о том, что Путин на сегодняшний день находится в наилучшем геополитическом положении по сравнению с предыдущими годами.

Карасин отметил, что Путин на протяжении всего своего президентства принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через десятки лет. Сенатор назвал российского лидера опытным политиком, который обладает достаточно глубокими навыками управления огромной державой.

Карасин подчеркнул, что благодаря деятельности президента Россия сегодня выглядит как серьезная держава, которая достигает заявленных целей и заботится о внутриполитической стабильности, о развитии в нужном направлении.

