Лукашенко заявил, что всеми структурами в ЕС заведуют «европейские девочки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешние лидеры Евросоюза утратили способность к конструктивному диалогу с Минском и Москвой. Заявление политика опубликовал Telegram-каналом «Пул Первого».

По словам главы государства, он всегда выступал за сохранение ЕС как одной из опор мировой стабильности, однако Брюссель выбрал путь полной зависимости от Вашингтона, наметившийся еще при администрации Джо Байдена.

Особое внимание Лукашенко уделил кадровому составу европейских структур. Он отметил, что ключевые посты в министерствах иностранных дел и ведомствах Брюсселя сегодня занимают «европейские девочки», чьи подходы к управлению и дипломатии он считает неэффективными для выстраивания межгосударственных связей.

«Ну, вы же видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, что у меня особое преклонение перед ними. Но вы видите — не такие, как у нас, женщины», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко представил свой вариант выхода из конфликта на Ближнем Востоке.