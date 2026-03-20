Лукашенко представил свой вариант выхода из конфликта на Ближнем Востоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с американской делегацией в Минске представил собственное видение выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает БелТА.

«Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант <...>. У нас только один принцип: надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди и там, и там. Все страдают», — сказал он.

19 марта Лукашенко принял в Минске американскую делегацию во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

В ходе встречи Лукашенко отметил, что у Коула «личная история», связанная с Ираном: в свое время он выступал адвокатом семей американцев, которые пострадали в ходе Исламской революции. Обращаясь к гостям, Лукашенко подчеркнул, что его точка зрения как лидера страны, поддерживающей дружеские отношения с Тегераном, может быть важна для США, которые сейчас ведут открытые боевые действия против партнеров Минска.

По итогам диалога Коул отметил, что взгляд Минска, отличающийся от традиционной западной риторики, представляет для Вашингтона особую ценность.

Кроме того, спецпосланник подтвердил, что в ходе беседы затрагивался вопрос о возможном официальном визите Лукашенко в Соединенные Штаты.

Ранее Лукашенко заявил, что остается сторонником Трампа, несмотря на ошибки США.