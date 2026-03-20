Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко представил свой вариант выхода из конфликта на Ближнем Востоке

Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров с американской делегацией в Минске представил собственное видение выхода из кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает БелТА.

«Не хочу это публично говорить. Я им предложил еще один вариант <...>. У нас только один принцип: надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди и там, и там. Все страдают», — сказал он.

19 марта Лукашенко принял в Минске американскую делегацию во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом.

В ходе встречи Лукашенко отметил, что у Коула «личная история», связанная с Ираном: в свое время он выступал адвокатом семей американцев, которые пострадали в ходе Исламской революции. Обращаясь к гостям, Лукашенко подчеркнул, что его точка зрения как лидера страны, поддерживающей дружеские отношения с Тегераном, может быть важна для США, которые сейчас ведут открытые боевые действия против партнеров Минска.

По итогам диалога Коул отметил, что взгляд Минска, отличающийся от традиционной западной риторики, представляет для Вашингтона особую ценность.

Кроме того, спецпосланник подтвердил, что в ходе беседы затрагивался вопрос о возможном официальном визите Лукашенко в Соединенные Штаты.

Ранее Лукашенко заявил, что остается сторонником Трампа, несмотря на ошибки США.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!