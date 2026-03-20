Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Строгий нейтралитет»: Шри-Ланка отказала в визите военным Ирана и США

Reuters

Власти Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка отказали военно-морским кораблям Ирана и истребителям США в разрешении на визит. Об этом сообщил президент республики Анура Кумара Диссанаяке во время выступления в парламенте, передает издание Ada Derana.

«Двадцать шестого февраля поступил запрос на визит иранских военно-морских судов в Шри-Ланку в период с 9 по 13 марта с целью укрепления двустороннего сотрудничества - предложение, которое правительство рассматривало… Вечером того же дня Соединенные Штаты обратились с запросом о разрешении на посадку двух истребителей в аэропорту Маттала», — заявил Диссанаяке.

Президент республики подчеркнул, что, «руководствуясь политикой строгого нейтралитета Шри-Ланки», правительство приняло решение отклонить оба запроса, чтобы сохранить статус страны как неприсоединившегося государства.

4 марта у берегов Шри-Ланки Соединенные Штаты потопили иранский фрегат IRIS Dena, когда он возвращался после участия в международных военно-морских учениях MILAN, организованных Индией. Шриланкийцы спасли несколько десятков моряков, более 100 человек атаку не пережили.

Ранее в Индии назвали предательством потопление США иранского корабля.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
