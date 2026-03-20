«Строгий нейтралитет»: Шри-Ланка отказала в визите военным Ирана и США

Власти Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка отказали военно-морским кораблям Ирана и истребителям США в разрешении на визит. Об этом сообщил президент республики Анура Кумара Диссанаяке во время выступления в парламенте, передает издание Ada Derana.

«Двадцать шестого февраля поступил запрос на визит иранских военно-морских судов в Шри-Ланку в период с 9 по 13 марта с целью укрепления двустороннего сотрудничества - предложение, которое правительство рассматривало… Вечером того же дня Соединенные Штаты обратились с запросом о разрешении на посадку двух истребителей в аэропорту Маттала», — заявил Диссанаяке.

Президент республики подчеркнул, что, «руководствуясь политикой строгого нейтралитета Шри-Ланки», правительство приняло решение отклонить оба запроса, чтобы сохранить статус страны как неприсоединившегося государства.

4 марта у берегов Шри-Ланки Соединенные Штаты потопили иранский фрегат IRIS Dena, когда он возвращался после участия в международных военно-морских учениях MILAN, организованных Индией. Шриланкийцы спасли несколько десятков моряков, более 100 человек атаку не пережили.



Ранее в Индии назвали предательством потопление США иранского корабля.