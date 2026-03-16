«Подлый поступок»: в Индии назвали предательством потопление США иранского корабля

Бывший начальник штаба Военно-морских сил Индии адмирал Арун Пракаш назвал потопление американской подлодкой иранского корабля Dena у побережья Шри-Ланки своего рода предательством со стороны США. Об этом сообщает The Guardian.

«ВМС США могли потопить это судно в любой точке на пути обратно в Персидский залив...Принести войну прямо к нашему порогу было подлым поступком», — сказал он.

По словам адмирала, фрегат находился в регионе в качестве гостя Индии и не представлял непосредственной угрозы для США. Произошедшее «оставляет очень неприятный осадок» и вызывает вопросы об этичности действий американской стороны, отметил Пракаш.

Он добавил, что США могли отложить проведение операции, чтобы не ставить Индию в унизительное положение.

4 марта у берегов Шри-Ланки США потопили иранский фрегат IRIS Dena, когда он возвращался после участия в международных военно-морских учениях MILAN, организованных Индией. Шриланкийцы спасли несколько десятков моряков, более 100 человек атаку не пережили.

В Пентагоне показали кадры с места событий. На них видно, что после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. министр войны США Пит Хегсет заявил, что это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны.

Ранее в США сообщили о «затруднительном положении» Индии из-за военного судна Ирана.