Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Подлый поступок»: в Индии назвали предательством потопление США иранского корабля

Reuters

Бывший начальник штаба Военно-морских сил Индии адмирал Арун Пракаш назвал потопление американской подлодкой иранского корабля Dena у побережья Шри-Ланки своего рода предательством со стороны США. Об этом сообщает The Guardian.

«ВМС США могли потопить это судно в любой точке на пути обратно в Персидский залив...Принести войну прямо к нашему порогу было подлым поступком», — сказал он.

По словам адмирала, фрегат находился в регионе в качестве гостя Индии и не представлял непосредственной угрозы для США. Произошедшее «оставляет очень неприятный осадок» и вызывает вопросы об этичности действий американской стороны, отметил Пракаш.

Он добавил, что США могли отложить проведение операции, чтобы не ставить Индию в унизительное положение.

4 марта у берегов Шри-Ланки США потопили иранский фрегат IRIS Dena, когда он возвращался после участия в международных военно-морских учениях MILAN, организованных Индией. Шриланкийцы спасли несколько десятков моряков, более 100 человек атаку не пережили.

В Пентагоне показали кадры с места событий. На них видно, что после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. министр войны США Пит Хегсет заявил, что это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны.

Ранее в США сообщили о «затруднительном положении» Индии из-за военного судна Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!