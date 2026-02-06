Политику Вашингтона в Африке назвали неоколониализмом

Администрация США ускоренно пересматривает политику в Африке и делает ставку на свои «проверенные» механизмы давления на региональные элиты с целью противодействовать стремительному расширению российского присутствия на континенте. Об этом заявило в своем материале информационное агентство «Африканская инициатива».

Как отмечает агентство, текущий курс Вашингтона не является принципиально новым и представляет собой адаптацию неоколониальных практик к изменившейся геополитической обстановке и укреплению позиций России в Африке.

«Сегодня Вашингтон меняет риторику, но не инструменты. Под вывеской «безопасности», «борьбы с терроризмом» и «уважения суверенитета» США пытаются вернуться к проверенным неоколониальным практикам», — говорится в материале.

Особое внимание, добавило агентство, США уделяют странам Альянса государств Сахеля — Мали, Буркина-Фасо и Нигеру. Их сотрудничество с Москвой Штаты рассматривают как угрозу собственным интересам в регионе.

В качестве иллюстрации агентство приводит прошедшее в январе турне по африканским странам первого заместителя госсекретаря США Кристофера Ландау и главы Командования вооруженных сил США в Африке (AFRICOM) генерала Дагвина Андерсона. Делегация посетила Египет, Эфиопию, Кению, а ключевым пунктом стал Джибути, где расположена крупнейшая американская военная база на континенте Camp Lemonnier.

Участие главы AFRICOM в поездке, по оценке «Африканской инициативы», свидетельствует о высокой степени обеспокоенности Вашингтона расширением российского присутствия в Африке.

Вслед за этой миссией в регион прибыл высокопоставленный сотрудник Бюро по делам Африки Госдепартамента США Ник Чекер. По данным издания, еще до начала визита он направил в американские дипмиссии инструкции о подготовке переговоров «с позиции силы».

«Лесть, подкуп, угрозы — формат диалога без иллюзий», — отмечается в материале агентства.

Основным направлением поездки Чекера стал Сахель, где ряд стран в последние годы взял курс на суверенное развитие и расширение сотрудничества с Россией. Дополнительным сигналом ужесточения американского подхода издание называет выдвижение кандидатуры Фрэнка Гарсии на пост заместителя госсекретаря США по Африке.

Уточняется, что Гарсия имеет военный бэкграунд и ранее работал в структурах, связанных с силовыми и разведывательными операциями.

Как подчеркивает «Африканская инициатива», США фактически возвращаются к логике «либо с Вашингтоном, либо против него», используя сочетание дипломатического давления, экономических рычагов и угроз.