На Западе предложили ввести мораторий на удары на Ближнем Востоке

На Западе предложили ввести мораторий на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке

Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Япония предложили ввести мораторий на удары по энергообъектам на Ближнем Востоке. Об этом говорится в совместном заявлении стран, передает ТАСС.

Кроме того, страны выразили готовность поддержать усилия по обеспечению безопасного прохода в Ормузском проливе. Она также готовы работать над увеличением добычи нефти со странами-производителями.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона.

Ранее в Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ.