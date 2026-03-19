«Пришли в ярость»: арабские страны отреагировали на атаки газового месторождения Ирана

Лидеры арабских стран «пришли в ярость» из-за удара по газовому месторождению «Южный Парс» в Иране, которое произвел Израиль. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что власти арабских государств «агрессивно» убеждали Соединенные Штаты прекратить удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Теперь же, по информации источников WSJ, арабские лидеры «чувствуют, что находятся под ударом» сами.

После атак по «Южному Парсу» Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о намерении в ближайшее время атаковать объекты нефтегазового сектора в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. По данным журналистов, там уже началась эвакуация сотрудников с энергетических объектов, которые могут подвергнуться атакам.

19 марта Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе. Обломки иранской ракеты упали в районе нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего был причинен ущерб. Сообщается, что во время ракетного обстрела с территории Исламской Республики, предположительно, была использована кассетная боеголовка

До этого Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля. Также атаке подвергся офис израильского 13-го канала, расположенного в Тель-Авиве. В КСИР сообщили, что наносят удары в качестве мести за потопление иранского фрегата IRIS Dena и атаку на министра разведки Эсмаила Хатиба. Отмечается, что удары были нанесены с помощью дронов.



Ранее в США пригрозили Ирану ударом по газовому месторождению «Южный Парс».