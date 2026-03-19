Стало известно, зачем Ермак приехал на фронт

Политолог Федоров: Ермак поехал на фронт, чтобы спастись от уголовных дел

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак появился на фронте и посетил две бригады ВСУ в Славянске вместе с американским актером Шоном Пенном, желая таким образом обезопасить себя от возможных дальнейших уголовных преследований на Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказал старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владислав Федоров.

«Очевидно, нужно показать свою политическую субъектность на Украине. Он пригласил Шона Пенна. Шон Пенн для него является имиджевым донором, который демонстрирует, что Ермак имеет по прежнему хорошие отношения с некоторыми западными элитами и его можно как-то использовать в каких-то целях различным политическим субъектам на Украине и за ее пределами», — подчеркнул он.

По словам Федорова, бывший глава офиса президента Украина «пытается показать, что он еще при деле». Аналитик добавил, что появление Ермака на фронте в Славянске указывает на его стремление обезопасить себя от новых уголовных дел, связанных с коррупцией на Украине.

«Он хочет таким образом, может быть, защитить себя от политических преследований, от уголовных преследований на Украине», — подытожил политолог.

19 марта Ермак, который обещал после отставки вступить в ряды армии, прибыл на фронт с оскароносным актером Шоном Пенном. Ермак и Пенн побывали на позициях двух подразделений на подконтрольной Киеву части ДНР — бригады №157 Вооруженных сил Украины и третьей бригады оперативного назначения Национальной гвардии «Спартан».

Ранее в Раде высмеяли решение Ермака отправиться на фронт.