США высказались за улучшение отношений Белоруссии с одной из стран ЕС

США хотят улучшения отношений между Белоруссией и Литвой. Об этом журналистам заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

Представителю США задали вопрос относительно состоявшейся накануне его встречи с премьером Литвы Ингой Ругинене, где Вильнюс делал акцент на теме метеозондов, говоря о якобы исходящих из Минска угрозах. Коул указал, что слышит то, что говорит литовское руководство, но Соединенные Штаты выступают с определенной миссией.

«Работая с представителями Литвы, мы выполняем гуманитарную миссию. Мы хотим, чтобы отношения между Белоруссией и Литвой улучшились», — сказал он.

Лукашенко 19 марта встретился с американской делегацией во главе с Коулом. Принимая американских представителей во Дворце Независимости в Минске, он предложил откровенно обсудить Ближний Восток и то, что США воюют против друга Белоруссии. Лукашенко признался, что все еще считает себя сторонником Трампа, несмотря на ошибки Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что в США организуют визит Лукашенко.