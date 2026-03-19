В МИД Китая заявили о шоке из-за заявления Израиля об иранских чиновниках

Линь Цзянь: Китай шокировали заявления Израиля об убийстве иранских чиновников
Китай шокирован заявлениями израильского руководства, что ЦАХАЛ больше не надо согласовывать убийства иранских чиновников. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга, его слова передает РИА Новости.

«Китай был шокирован соответствующим заявлением», — сказал Линь Цзянь.

По его словам, Китай выступает против применения силы в международных отношениях. Убийства иранских руководителей и нападения на гражданские объекты он назвал еще более неприемлемыми. Линь Цзянь подчеркнул, что КНР призывает стороны немедленно прекратить военные действия, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху дал разрешение ЦАХАЛ атаковать высокопоставленных чиновников Ирана без дополнительного согласования с руководством. Слова Каца привело издание The Times of Israel.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что Израиль выслеживает высокопоставленных иранских чиновников и устраняет их «одного за другим». В издании обратили внимание, что удары Израиля «направлены на все», начиная от подразделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и заканчивая районными полицейскими участками в Тегеране.

