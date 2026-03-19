Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, кто мог запустить дроны по базе, где живут Рубио и Хегсет

Историк Сажин: агенты Ирана могли пустить БПЛА по базе, где живут Рубио и Хегсет
Инцидент с неопознанными беспилотниками над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, может указывать на активизацию иранской агентуры на территории Штатов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Агентура иранская в Соединенных Штатах взбодрилась и принимает какие-то меры <...> Я думаю, что, в принципе, они [иранские агенты в США] могут взорвать что-нибудь, совершить какой-нибудь диверсионный акт, это вполне возможно, но чтобы убить какого-нибудь государственного деятеля, я, честно говоря, сомневаюсь», — сказал специалист.

Ситуация для Ирана и иранской агентуры на территории Соединенных Штатов, отметил Сажин, усугубляется тем, что иранские власти сталкиваются с деятельностью израильской разведки внутри Ирана, что ограничивает возможности для диверсионных операций Тегерана в США.

19 марта американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!