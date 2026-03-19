Стало известно, кто мог запустить дроны по базе, где живут Рубио и Хегсет

Инцидент с неопознанными беспилотниками над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет, может указывать на активизацию иранской агентуры на территории Штатов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

«Агентура иранская в Соединенных Штатах взбодрилась и принимает какие-то меры <...> Я думаю, что, в принципе, они [иранские агенты в США] могут взорвать что-нибудь, совершить какой-нибудь диверсионный акт, это вполне возможно, но чтобы убить какого-нибудь государственного деятеля, я, честно говоря, сомневаюсь», — сказал специалист.

Ситуация для Ирана и иранской агентуры на территории Соединенных Штатов, отметил Сажин, усугубляется тем, что иранские власти сталкиваются с деятельностью израильской разведки внутри Ирана, что ограничивает возможности для диверсионных операций Тегерана в США.

19 марта американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где живут госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.