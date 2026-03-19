«Ближневосточный Вьетнам»: в России допустили начало сухопутной кампании США в Иране

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Белый дом рассматривает переброску тысяч солдат на Ближний Восток, может начать ограниченную военную операцию в Иране, однако это чревато «ближневосточным Вьетнамом» для США. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«От пятисот тысяч человек нужно воинского контингента, чтобы там [в Иране] сменить режим. Что смогут эти несколько тысяч на побережье сделать, как [этому контингенту] защитить от Ирана Ормузский пролив? Звучит как-то даже смешно», — отметил американист.

По словам Блохина, информация агентства Reuters о потенциальной отправке тысяч американских военных на побережье Ирана для защиты Ормузского пролива скорее встраивается в общий контекст информационного давления на Тегеран, поскольку несколько тысяч солдат ВС США не смогут достичь главной цели Штатов – смены иранского режима.

«Иран этими несколькими тысячами не испугать. До этого были заявления о том, что морские пехотинцы будут отправлены. Армия Ирана [насчитывает] более миллиона человек, и эти несколько тысяч будут просто удобной мишенью», — сказал Блохин.

При этом, указал политолог, на фоне сообщений о том, что Пентагон готовит запрос в конгресс на дополнительные $200 млрд для финансирования иранской кампании, речь может пойти об ограниченных военных операциях сухопутной армии США на территории Ирана.

«Ограниченные операции возможны, но он [Трамп] побаивается, потому что это дорого, потому что возможны непредсказуемые результаты, потому что это может быть там ближневосточный Вьетнам», — подытожил Блохин.

19 марта агентство Reuters сообщило о том, что Белый дом рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном.

В публикации отмечается, что развертывание военных в регионе может предоставить американской стороне дополнительные возможности, а также обеспечить безопасный проход нефтяным танкерам через Ормузский пролив.

Источники утверждают, что для этого военные США могут разместиться на береговой линии Ирана.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.