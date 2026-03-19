Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

«Ближневосточный Вьетнам»: в России допустили начало сухопутной кампании США в Иране

Политолог Блохин: Трамп может начать ограниченную сухопутную операцию в Иране
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о том, что Белый дом рассматривает переброску тысяч солдат на Ближний Восток, может начать ограниченную военную операцию в Иране, однако это чревато «ближневосточным Вьетнамом» для США. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«От пятисот тысяч человек нужно воинского контингента, чтобы там [в Иране] сменить режим. Что смогут эти несколько тысяч на побережье сделать, как [этому контингенту] защитить от Ирана Ормузский пролив? Звучит как-то даже смешно», — отметил американист.

По словам Блохина, информация агентства Reuters о потенциальной отправке тысяч американских военных на побережье Ирана для защиты Ормузского пролива скорее встраивается в общий контекст информационного давления на Тегеран, поскольку несколько тысяч солдат ВС США не смогут достичь главной цели Штатов – смены иранского режима.

«Иран этими несколькими тысячами не испугать. До этого были заявления о том, что морские пехотинцы будут отправлены. Армия Ирана [насчитывает] более миллиона человек, и эти несколько тысяч будут просто удобной мишенью», — сказал Блохин.

При этом, указал политолог, на фоне сообщений о том, что Пентагон готовит запрос в конгресс на дополнительные $200 млрд для финансирования иранской кампании, речь может пойти об ограниченных военных операциях сухопутной армии США на территории Ирана.

«Ограниченные операции возможны, но он [Трамп] побаивается, потому что это дорого, потому что возможны непредсказуемые результаты, потому что это может быть там ближневосточный Вьетнам», — подытожил Блохин.

19 марта агентство Reuters сообщило о том, что Белый дом рассматривает возможность переброски на Ближний Восток тысяч американских военнослужащих на фоне конфликта с Ираном.

В публикации отмечается, что развертывание военных в регионе может предоставить американской стороне дополнительные возможности, а также обеспечить безопасный проход нефтяным танкерам через Ормузский пролив.

Источники утверждают, что для этого военные США могут разместиться на береговой линии Ирана.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!