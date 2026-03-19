Иран потребовал компенсации от ОАЭ

Иран требует от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) компенсации за ущерб вследствие ударов, нанесенных США по Исламской Республике с эмиратской территории. Об этом написал постоянный представитель Тегерана при ООН Саид Иравани в письме генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, передает агентство NourNews.

В письме говорится, что «противоправные действия» ОАЭ повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, в том числе выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

18 марта министры иностранных дел Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Ливана, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. Дипломаты подчеркнули, что удары иранских военных по странам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

