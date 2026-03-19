Аргентинскому политику от партии Милея сломали нос перед камерой

Аргентинскому политику Пелли сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи

Аргентинскому конгрессмену от партии «Свобода наступает», возглавляемой президентом страны Хавьером Милеем, сломали нос во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщает Need To Know, публикуя видео нападения.

Инцидент произошел 11 марта в городе Ла-Мадрид провинции Тукуман, пострадавшем от наводнения. Федерико Пелли с однопартийцами привезли в населенный пункт предметы первой необходимости.

На въезде в город с гуманитарной помощью остановили группу мужчин, один из которых заявил, что не позволит политику проехать дальше. После короткого диалога между политиками и местными жителями, неизвестный нанес удар головой в лицо Пелли.

В результате депутат получил перелом носа, его доставили в больницу с тяжелым переломом носа. Очевидцы рассказали, что Пелле после удара схватился за лицо и опустился на колени.

Нападавшего задержали. По информации местных СМИ, им оказался политический активист Марсело Сегура, которого связывают с министром внутренних дел провинции Дарио Монтеросом, представляющим левую «Хустисиалистскую партию».

Мотивы нападения устанавливаются, расследование продолжается. Сегуру заключили под стражу.

Хавьер Милей в свою очередь опубликовал кадры нападения на соратника на своей странице в соцсети. Произошедшее осудили многие аргентинские политики, включая Монтероса.

Ранее якутский депутат избил односельчанина на дискотеке.

 
