В Совфеде назвали игрой слова Стубба о территориальных уступках Украины

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о признании территориальных уступок Украины де-факто «стоят три копейки». Европа безуспешно стремится «играть в игру» с Россией, продолжая поддерживать Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин напомнил, что, по словам президента Финляндии, Европа никогда юридически не признает территориальные уступки Украины в адрес России.

«Поэтому это признание стоит три копейки. Это воздух. Крым является частью российской территории», — подчеркнул он.

По оценке Карасина, заявление Стубба о признании уступок Украины де-факто говорит о том, что Европа стремится «играть в игру» с Россией.

«Одновременно имея Украину в качестве подручного пособника антирусской политики, она (Европа - «Газета.Ru») хочет поиграть с нами, но играть сразу на двух досках у них вряд ли получится. Тут надо выбирать одну доску и на ней играть откровенно, прямо и в расчете на какую-то позитивную перспективу. Это должен понять не только Стубб, но и все его коллеги по Евросоюзу», — отметил дипломат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в комментарии «Газете.Ru», что заявление Стубба «не означает официальную позицию всего Европейского Союза, который поддерживает стремление Киева продолжать конфликт и не идти на уступки».

По словам депутата, говоря о демократии, ЕС ни разу не предложил дипломатические инициативы, направленные на снижение напряженности и создание условий для переговоров.

«Таким образом, к сожалению, пока рано говорить о конкретных формах признания уступок ЕС или Украины в адрес России», — подытожил он.

До этого президент Финляндии заявил, что ЕС будет вынужден на практике признать территориальные уступки Украины.

