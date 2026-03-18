Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Совфеде назвали игрой слова Стубба о территориальных уступках Украины

Сенатор Карасин: слова Стубба об уступках Украины стоят три копейки
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о признании территориальных уступок Украины де-факто «стоят три копейки». Европа безуспешно стремится «играть в игру» с Россией, продолжая поддерживать Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин напомнил, что, по словам президента Финляндии, Европа никогда юридически не признает территориальные уступки Украины в адрес России.

«Поэтому это признание стоит три копейки. Это воздух. Крым является частью российской территории», — подчеркнул он.

По оценке Карасина, заявление Стубба о признании уступок Украины де-факто говорит о том, что Европа стремится «играть в игру» с Россией.

«Одновременно имея Украину в качестве подручного пособника антирусской политики, она (Европа - «Газета.Ru») хочет поиграть с нами, но играть сразу на двух досках у них вряд ли получится. Тут надо выбирать одну доску и на ней играть откровенно, прямо и в расчете на какую-то позитивную перспективу. Это должен понять не только Стубб, но и все его коллеги по Евросоюзу», — отметил дипломат.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил в комментарии «Газете.Ru», что заявление Стубба «не означает официальную позицию всего Европейского Союза, который поддерживает стремление Киева продолжать конфликт и не идти на уступки».

По словам депутата, говоря о демократии, ЕС ни разу не предложил дипломатические инициативы, направленные на снижение напряженности и создание условий для переговоров.

«Таким образом, к сожалению, пока рано говорить о конкретных формах признания уступок ЕС или Украины в адрес России», — подытожил он.

До этого президент Финляндии заявил, что ЕС будет вынужден на практике признать территориальные уступки Украины.

Ранее в Совфеде оценили слова Стубба о территориальных уступках Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!