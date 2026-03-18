Захарова сравнила НАТО с персонажем из «Покровских ворот»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила непредсказуемость НАТО с героиней Анной Адамовной из советского фильма «Покровские ворота» (1982 год). Своим мнением дипломат поделилась в эфире радио Sputnik.

Российскому зрителю широко известна фраза Анны Адамовной, которая стала крылатой: «Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!».стала крылатой.

Захарова отметила, что страны-члены НАТО часто обвиняют Россию в каких-то действиях, используя слово «непредсказуемость». По ее словам, можно собрать целую книгу с цитатами представителей альянса.

«Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая, ах?». Вот здесь то же самое!» — сказала Захарова.

Она добавила, что страны Североатлантического альянса в первую очередь непредсказуемы сами для себя, а не не для других. Другие страны, по мнению Захаровой, уже научились как-то просчитывать вариативность действий НАТО, идентифицировать их.

Ранее Захарова обвинила НАТО в расширении агрессивных устремлений против России, включая южные регионы и Дальний Восток.