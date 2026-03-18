Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова сравнила НАТО с персонажем из «Покровских ворот»

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила непредсказуемость НАТО с героиней Анной Адамовной из советского фильма «Покровские ворота» (1982 год). Своим мнением дипломат поделилась в эфире радио Sputnik.

Российскому зрителю широко известна фраза Анны Адамовной, которая стала крылатой: «Я вся такая несуразная… противоречивая такая вся!».стала крылатой.

Захарова отметила, что страны-члены НАТО часто обвиняют Россию в каких-то действиях, используя слово «непредсказуемость». По ее словам, можно собрать целую книгу с цитатами представителей альянса.

«Хочется задать вопрос, насколько вообще они предсказуемы сами для себя? Помните «Покровские ворота», когда одна из героинь говорит: «Я вся такая непредсказуемая, ах?». Вот здесь то же самое!» — сказала Захарова.

Она добавила, что страны Североатлантического альянса в первую очередь непредсказуемы сами для себя, а не не для других. Другие страны, по мнению Захаровой, уже научились как-то просчитывать вариативность действий НАТО, идентифицировать их.

Ранее Захарова обвинила НАТО в расширении агрессивных устремлений против России, включая южные регионы и Дальний Восток.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!