ЛДПР предлагает сделать приоритетным трудоустройство граждан РФ в такси, на стройке и общепите

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением нанимать мигрантов в отдельных сферах экономики только при наличии подтверждения от соответствующих органов о том, что граждане РФ не могут их заместить. Это позволит снизить зависимость экономики от иностранных работников. Обращение лидера ЛДПР есть у «Газеты.Ru».

Как напомнил Слуцкий, сегодня в России есть правовые механизмы, обеспечивающие приоритетное трудоустройство граждан России «в отдельных правовых режимах». Например, Трудовой кодекс РФ предусматривает, что при приеме на работу к работодателям‑резидентам территорий опережающего развития, при прочих равных условиях, приоритет имеют граждане России.

При этом в отдельных секторах экономики российские законы не закрепляют такого приоритета и не ограничивают возможность привлечения иностранных работников при отсутствии на рынке труда квалифицированных специалистов из числа граждан РФ, заявил глава ЛДПР.

По словам Слуцкого, к таким секторам могут быть отнесены сельское хозяйство, строительство, транспорт и пассажирские перевозки, сфера общественного питания, высокотехнологичное производство, а также «иные виды деятельности, характеризующиеся высокой потребностью в квалифицированных кадрах».

«Нелепая ситуация — коренные жители России не имеют практически никакого приоритета перед мигрантами при трудоустройстве. Отрасли строительства, общественного питания, транспорта, сельского хозяйства и другие сферы, характеризующиеся высокой потребностью в квалифицированных кадрах, буквально оккупированы мигрантами, пока россияне сидят без работы», — заявил лидер партии.

Как подчеркивают в ЛДПР, нужно установить, чтобы в этих отраслях экономики привлечение иностранных специалистов допускалось только при наличии у них официального подтверждения от уполномоченного органа службы занятости о том, что граждане РФ не могут заместить их в определенных должностях.

«Предлагаемая мера будет способствовать снижению зависимости экономики от иностранной рабочей силы, стимулировать развитие системы профессиональной подготовки и переподготовки российских специалистов», — говорится в документе.

В этой связи Слуцкий попросил Мишустина проработать возможность реализации предлагаемой ЛДПР инициативы и подготовить предложения по обеспечению приоритета граждан РФ в сфере трудовых отношений посредством закрепления механизма, по которому привлечение иностранных работников в отдельных отраслях возможно «только при отсутствии на рынке труда граждан России, соответствующих требованиям вакансии».

До этого экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев заявил «Газете.Ru», что российским властям нужно будет урегулировать правовой конфликт при найме мигрантов — между патентной и контрактной системами приема иностранцев на работу.

