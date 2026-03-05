В России увидели правовой конфликт при найме мигрантов

Российским властям нужно будет урегулировать правовой конфликт при найме мигрантов — между патентной и контрактной системами приема иностранцев на работу. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт» Олег Николаев.

По его словам, действующая модель патента изначально строилась как инструмент свободного выбора: мигрант сам определяет работодателя и уплачивает фиксированный платеж. Однако с 2027 года МВД планирует внедрить иную систему. В ее рамках въезд иностранного гражданина в Россию будет напрямую увязан с наличием трудового контракта, а налогообложение станет происходить по фактическому заработку через НДФЛ, а не через фиксированную стоимость патента.

«Таким образом, возникает противоречие между двумя подходами — патентной моделью как формой самостоятельного выхода на рынок труда и контрактной системой, при которой трудовые отношения оформляются до въезда, а доходы облагаются по общим правилам. Этот правовой конфликт и предстоит урегулировать законодателю», — отметил Николаев.

По его словам, отдельный блок изменений касается борьбы с теневой занятостью: предполагается, что мигранты должны будут подтверждать официальный доход не ниже прожиточного минимума. Усилится и контроль со стороны налоговых органов, считает экономист.

«В случае принятия поправок нагрузка на иностранных работников возрастет как за счет дополнительных платежей за членов семьи, так и за счет более жестких требований к прозрачности заработков. Окончательные параметры реформы и механизм ее реализации пока находятся в стадии обсуждения», — заключил Николаев.

