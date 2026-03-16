Король Испании рассказал о «злоупотреблениях» при завоевании Америки

Король Испании Филипп VI считает, что при завоевании Америки «было много злоупотреблений». По информации газеты El Pais, монарх обозначил свою позицию в ходе посещения выставки, организованной совместно с властями Мексики в Национальном археологическом музее в Мадриде.
«Есть вещи, которые, когда мы их изучаем, с учетом наших ценностей не могут вызывать у нас гордость, но мы должны понимать их в надлежащем контексте», — сказал он.
Король также заявил о необходимости «извлечь уроки».
4 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявления Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США.
До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Испания запретила США использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.
Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.