Король Испании рассказал о «злоупотреблениях» при завоевании Америки

Король Испании Филипп VI считает, что при завоевании Америки «было много злоупотреблений». По информации газеты El Pais, монарх обозначил свою позицию в ходе посещения выставки, организованной совместно с властями Мексики в Национальном археологическом музее в Мадриде.

«Есть вещи, которые, когда мы их изучаем, с учетом наших ценностей не могут вызывать у нас гордость, но мы должны понимать их в надлежащем контексте», — сказал он.

Король также заявил о необходимости «извлечь уроки».

4 марта министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявления Белого дома о том, что Мадрид согласился на военное сотрудничество с США.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Испания запретила США использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

Ранее Пентагон анонсировал усиление операции против Ирана.

 
