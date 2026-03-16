Политолог объяснил, в каком случае Йемен решится на закрытие Баб-эль-Мандебского пролива

Политолог Асатрян: Йемен является козырем Ирана в конфликте на Ближнем Востоке

Йемен имеет технические возможности заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, однако ведет себя довольно аккуратно, ожидая координации с Ираном. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Георгий Асатрян.

«В случае, если страны Персидского залива, арабские монархии, начнут проводить жесткую военную политику против Тегерана, Тегеран запустит хуситов, и этот Баб-эль-Мандебский пролив будет ими перекрыт», — пояснил эксперт.

Кроме того, хуситы могут предпринять определенные военные действия против арабских монархий Персидского залива. Это тот козырь, который сдерживает союзников США на Ближнем Востоке, добавил он.

Накануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр сообщил, что государство может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для прохода кораблей США и Израиля.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между юго-западной частью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).

