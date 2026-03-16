Эксперт оценил угрозы Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив

У Йемена есть ресурсы, чтобы заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, вопрос лишь в том, вступят ли хуситы в конфликт на Ближнем Востоке, заявил в беседе с Tsargrad.tv востоковед Кирилл Семенов.

«А это, скорее всего, будет зависеть от того, вступят ли в конфликт Саудовская Аравия и Эмираты. Такая блокировка несколько усугубит ситуацию, но в целом мы уже сталкивались с этой проблемой. Баб-эль-Мандебский пролив на самом деле гораздо меньше имеет значения, чем Ормузский пролив», — сказал эксперт.

На сегодняшний день речь о закрытии водной артерии не идет, считает он.

Накануне высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр сообщил, что государство может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для прохода кораблей США и Израиля.

Баб-эль-Мандебский пролив находится между юго-западной частью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).

Ранее хуситы заявили о поддержке Ирана в войне против Израиля и США.