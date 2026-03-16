Туск предупредил о «реальной угрозе» выхода Польши из ЕС

Угроза выхода Польши из Евросоюза (Polexit) является реальной. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети Х.

«Polexit — это реальная угроза сегодня!» — сказал премьер.

По его мнению, выхода Польши из ЕС хотят обе праворадикальные партии страны и большинство членов оппозиционной партии «Право и справедливость». Туск обратил внимание, что их покровителем является президент Польши Кароль Навроцкий.

Также Туск обвинил Россию, американское движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и европейские правые партии во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном якобы в желании разрушить Евросоюз.

«Для Польши это была бы катастрофа. Я сделаю все, чтобы остановить их», — подчеркнул польский премьер.

Дискуссии о выходе Польши из ЕС обострились после того, как президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредите на закупку вооружения по программе Евросоюза SAFE. Навроцкий подчеркнул, что никогда не подпишет закон, который наносит удар по суверенности, независимости, экономической и военной безопасности страны. Глава государства отметил, что такой кредит стал бы бременем для будущих поколений поляков.

Ранее президент Польши потребовал от Германии репарации.