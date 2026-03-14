ХАМАС осудил операцию США и Израиля против Ирана

Палестинское радикальное движение ХАМАС осудило операцию США и Израиля против Ирана и подтвердило право республики на ответ «в соответствии с нормами международного права», однако вместе с тем призвало Тегеран не наносить удары по другим странам Ближнего Востока. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление организации.

Также ХАМАС призвал все государства и международные организации работать над завершением конфликта вокруг Исламской Республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране назвали условия для прекращения конфликта с США и Израилем.